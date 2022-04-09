ЧМ-2022: УЕФА изменил дату матча сборной Украины против Шотландии

Об этом сообщает ТаТоТакое.

Украинская ассоциация футбола получила от Европейского союза футбольных ассоциаций предложение провести полуфинальный отборочный матч плей-офф ЧМ-2022 31 мая или 1 июня. Раньше ожидалось, что игра состоится 7 июня.

Отмечается, что в УАФ склонны выбрать первый день июня, что позволит получить лишний день для подготовки, ведь легионеры смогут присоединиться к сборной Украины только 22-23 мая.

Также ожидается, что результат матча Шотландия – Украина пойдет в зачет группового раунда Лиги наций, где команды попали в одну группу. Встреча была запланирована на 7 июня.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

5 апреля сообщалось, что сборные Украины и Шотландии могут провести стыковой полуфинальный матч за право сыграть на чемпионате мира-2022 по футболу 7 июня.

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