ЧМ-2022: У сборной Украины перед Шотландией сорвалось два товарищеских матча, - СМИ
Сборная Украины перед отборочной игрой чемпионата мира-2022 по футболу против Шотландии больше не проведет ни одного товарищеского матча
Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в telegram .
"Заключительная неделя подготовки у сборной Украины пройдет сугубо в тренировочном режиме. К сожалению, спаррингов в мае больше не будет. По разным причинам, но договоренности с африканскими соперниками окончательно слетели. Так что дальше лишь официальные матчи", - написал Бурбас.
1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
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11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1. 17 мая команда Александра Перакова победила итальянский "Эмполи" - 3:1, а на следующий день сыграла вничью 1:1 с хорватской "Риекой".
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