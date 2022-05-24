ЧМ-2022: У сборной Украины перед Шотландией сорвалось два товарищеских матча, - СМИ

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в telegram .

"Заключительная неделя подготовки у сборной Украины пройдет сугубо в тренировочном режиме. К сожалению, спаррингов в мае больше не будет. По разным причинам, но договоренности с африканскими соперниками окончательно слетели. Так что дальше лишь официальные матчи", - написал Бурбас.

1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

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