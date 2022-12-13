Об этом сообщает Index .

Мы уже попали в четверку лучших команд мира, это большой успех для Хорватии. Мы будем играть против Аргентины с Лионелем Месси. Они будут находиться под значительно большим давлением. Мы понимаем, как они будут действовать и не будем подстраиваться под соперника, будем играть в свою игру на результат ", – пообещал Далич.

Он добавил, что верит в своих футболистов и не испытывает перед полуфиналом проблем с составом.

"Мои игроки показали свой уровень и характер, без этого они бы не попали в полуфинал. Мы имеем силу, волю и энергию. Мы максимально выкладывались в каждой игре и сделаем то же в матче с Аргентиной. У нас нет проблем с составом, все готовы ", – заверил Далич.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле и начнется в 21:00.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.

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