Об этом сообщает L'Equipe .

По словам тренера, он не будет дополнять заявку сборной Франции после травмы обладателя "Золотого мяча-2022" Карима Бензема, не сыграющего на чемпионате мира в Катаре.

"Буду ли я вызывать другого игрока вместо Бензема? Нет", - сказал Дешам.

Таким образом, в заявке сборной Франции остается 25 футболистов вместо 26. Французы стартуют на чемпионат мира 22 ноября игрой с Австралией. Также в группе D с действующими чемпионами мира сыграют Дания и Тунис.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

19 октября стало известно, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте пропустит через операцию четыре месяца и не сыграет на чемпионате мира-2022.

1 ноября выяснилось, что полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба также не будет выступать за Францию на ЧМ-2022.

20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.

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