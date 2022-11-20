ЧМ-2022: Тренер сборной Франции сделал неожиданный шаг после травмы Бензема
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызвать никого в команду взамен травмированному форварду Кариму Бензема
Об этом сообщает L'Equipe .
По словам тренера, он не будет дополнять заявку сборной Франции после травмы обладателя "Золотого мяча-2022" Карима Бензема, не сыграющего на чемпионате мира в Катаре.
"Буду ли я вызывать другого игрока вместо Бензема? Нет", - сказал Дешам.
Таким образом, в заявке сборной Франции остается 25 футболистов вместо 26. Французы стартуют на чемпионат мира 22 ноября игрой с Австралией. Также в группе D с действующими чемпионами мира сыграют Дания и Тунис.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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