ЧМ-2022: Суркис объяснил, почему "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Суркиса, Луческу считает, что потенциал динамовцев в национальной команде раскроется лучше, если они в апреле будут набирать форму в товарищеских матчах за клуб.

"Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует "Динамо", – сказал Суркис.

Он добавил, что "Динамо" планирует отпустить своих футболистов в сборную 23 мая.

"Я не вижу никаких проблем, если 12 игроков "Динамо", вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков", - отметил Суркис.

Сборная Украины начнет тренировочные сборы перед решающим этапом квалификации ЧМ-2022 29 апреля в Словении. В мае команда планирует сыграть несколько товарищеских матчей.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира - 2022 против Шотландии раньше чем 23 мая.