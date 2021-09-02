ЧМ-2022: Степаненко не сыграл против Казахстана из-за сэндвичей

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам пресс-аташе сборной Украины Александра Гливинского, полузащитник отравился во время перелета.

"Тарас, к сожалению, отравился. Предполагаем, что, возможно, сэндвичами во время перелета. У него поднялась температура. Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессилен. Он не мог быть готов к этому матчу, но будет восстанавливаться. Рассчитываем, что к матчу с Францией будет готов ", - сказал Гливинский.

Украина сыграет против Франции 4 сентября в Киеве. Матч с Казахстаном наша команда свела вничью 2: 2.

Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.

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