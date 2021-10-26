ЧМ-2022: Стало известно, как развязался конфликт между Малиновским и Петраковым в сборной Украины
Полузащитник Руслан Малиновский и главный тренер сборной Украины Александр Петраков договорились о возвращении футболиста в команду во время телефонного разговора
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .
По его информации, Малиновский первым позвонил по телефону Петракову и они выяснили отношения и договорились, что хавбек итальянской "Аталанты" вернется в сборную Украины на решающий матч группового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.
"Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым, стороны выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предварительный сбор. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет , ведь есть еще матчи чемпионата и Лиги чемпионов, которые нужно сыграть, Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной", - рассказал Цыганик.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвертая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
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- Винница
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