Об этом сообщает BBC Sport .

"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну для тех, кто покинул страну", - сказал Шевченко.

Он добавил, что верит в победу сборной Украины над Шотландией и Уэльсом.

"Я знаю, что стадион будет переполнен, а шотландские болельщики, а также те, кто будет смотреть игру по всему миру – украинцы или нет – будут болеть. Я верю, что мы можем победить, а затем выиграть и у Уэльса, чтобы выйти на чемпионат мира. Игроки знают, что им нужно делать. Они опытны и прекрасно все понимают", – убежден Шевченко.

Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45.

Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

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