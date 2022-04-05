ЧМ-2022: Сборная Украины узнала дату стыкового матча против Шотландии

Об этом сообщает YouTube-канал KDK.

По информации источников журналиста Сергея Болотникова, Украина и Шотландия встретятся в стыковом матче ЧМ-2022 7 июня.

"Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму", – сказал Болотников.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

22 марта Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе .

30 марта главный тренер сборной Украины Александр Петраков также выступил против предоставления нашей команде путевки на чемпионат мира без борьбы.

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