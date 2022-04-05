ЧМ-2022: Сборная Украины узнала дату стыкового матча против Шотландии
Сборные Украины и Шотландии могут провести полный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2022 по футболу 7 июня
Об этом сообщает YouTube-канал KDK.
По информации источников журналиста Сергея Болотникова, Украина и Шотландия встретятся в стыковом матче ЧМ-2022 7 июня.
"Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму", – сказал Болотников.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022 и сыграет в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
- 22 марта Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе .
- 30 марта главный тренер сборной Украины Александр Петраков также выступил против предоставления нашей команде путевки на чемпионат мира без борьбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное