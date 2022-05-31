Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Сборная Украины вылетела в Шотландию 30 мая вечером из Словении, где в течение месяца проводила тренировочный сбор. В Глазго полетели 25 игроков, голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин присоединился к команде непосредственно в отеле Crowne Plaza в Шотландии.

Сегодня украинцы в 21:00 проведут официальную предматчевую тренировку на стадионе "Хэмпден Парк".

Игра Шотландия – Украина состоится 1 июня и начнется в 21:45. Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 из сборной Уэльса.

Состав сборной Украины на матч с Шотландией:

Вратари : Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Потрошитель ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь (" Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм") , Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малbновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие : Артем Довбик ("Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).

24 мая стало известно, что у сборной Украины перед игрой с Шотландией сорвалось два товарищеских матча .

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