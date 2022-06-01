Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

На предматчевом совещании с участием представителей команд и официальных лиц было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Шотландцы проведут встречу в синей форме.

Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45.

Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

1 июня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отборочный матч чемпионата мира-2022 против Шотландии надеждой всей страны .

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на игру против Шотландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb