ЧМ-2022: Сборная Украины перед решающими матчами отбора потеряла еще одного лидера

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что врачи "Манчестер Сити" диагностировали у Зинченко надрыв икроножной мышцы. Из-за этой травмы один из лидеров сборной Украины пропустит отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Из-за травмы Александра Зинченко главный тренер сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка в основной центрального полузащитника "Днепра-1" Александра Пихальонка, для которого это первый вызов в национальную команду.

Ранее тренер сборной Украины решил не вызывать на октябрьские матчи другого лидера команды - Руслана Малиновского, с которым у него возник конфликт во время предыдущих сборов.

Сборная Украины имеет 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.

17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.