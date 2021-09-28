ЧМ-2022: Сборная Украины перед решающими матчами отбора потеряла еще одного лидера
Александр Зинченко не поможет сборной Украины в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Финляндии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Отмечается, что врачи "Манчестер Сити" диагностировали у Зинченко надрыв икроножной мышцы. Из-за этой травмы один из лидеров сборной Украины пропустит отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Из-за травмы Александра Зинченко главный тренер сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка в основной центрального полузащитника "Днепра-1" Александра Пихальонка, для которого это первый вызов в национальную команду.
Ранее тренер сборной Украины решил не вызывать на октябрьские матчи другого лидера команды - Руслана Малиновского, с которым у него возник конфликт во время предыдущих сборов.
Сборная Украины имеет 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.
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17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.
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