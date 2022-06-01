Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из находящихся в Глазго футболистов в официальную заявку не попали форвард Даниил Сикан, защитник Денис Попов и голкипер Андрей Лунин.

Официальная заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45.

Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

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