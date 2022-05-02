ЧМ-2022: Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В воскресенье, 1 мая, автобусом в Словению прибыли Дмитрий Ризнык, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк, тренеры и персонал команды. 2 мая к сборной присоединились игроки "Шахтера" Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля и Михаил Мудрик.

5 мая в команду прибудут футболисты "Динамо" Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Артем Беседин, Денис Гармаш и Артем Довбик из "Днепра-1" ".

Легионеры присоединятся к национальной команде позже.

В мае сборная Украины должна сыграть пять товарищеских матчей. 11 мая команда Александра Петракова встретится в контрольной игре с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира-2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .

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