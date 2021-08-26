ЧМ-2022: сборная Франции назвала состав на матч с Украиной

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.



Дешам вызвал для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией 23-х исполнителей.



Состав сборной Франции:



Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Милан", Италия), Стив Манданда ("Марсель").



Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Зума ("Челси", Англия), Жюль Кунде ("Севилья", Испания), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия).



Полузащитники: Н'Гола Канте ("Челси", Англия), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Орельяна Туамени ("Монако"), Корентин Толиссо ("Бавария", Германия), Жордан Верету ("Рома", Италия).



Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Гризманн ("Барселона", Испания), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал", Испания), Мусса Диаби ("Байер", Германия).

Сборную Украины ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзене проведет товарищескую встречу с Чехией.