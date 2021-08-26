Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт ЧМ-2022: сборная Франции назвала состав на матч с Украиной

ЧМ-2022: сборная Франции назвала состав на матч с Украиной

26 августа, 2021 четверг
18:53
Спорт Карим Бензема и Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Дешам вызвал для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией 23-х исполнителей.

Состав сборной Франции:

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Милан", Италия), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Зума ("Челси", Англия), Жюль Кунде ("Севилья", Испания), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Н'Гола Канте ("Челси", Англия), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Орельяна Туамени ("Монако"), Корентин Толиссо ("Бавария", Германия), Жордан Верету ("Рома", Италия).

Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Гризманн ("Барселона", Испания), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал", Испания), Мусса Диаби ("Байер", Германия).

Сборную Украины ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзене проведет товарищескую встречу с Чехией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
25 августа, 2021 среда
"Сладкий сон Путина": большой Герб может стать первым шагом к федерализации Украины, - эксперт
ВПС США KC-135T Stratotanker
24 августа, 2021 вторник
Военный самолет США опоздал на парад ко Дню Независимости в Киеве
Кріштіану Роналду
25 августа, 2021 среда
Роналду назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.71
    Покупка 26.71
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
26 августа
20:59
Телеканал "НАШ"
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
20:50
Компания Безоса запустила свой космический корабль
20:44
Зеленский
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине
20:29
полиция
Житель Черновцов переклеил штрих-коды в супермаркете с дешевых товаров на дорогие и приобрел их
20:23
"Челси"
УЕФА выбрал лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
20:20
Марихуана, игорный бизнес и земля: ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума
20:15
"Монако" - "Шахтер"
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
20:14
кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
20:13
"Динамо" - "Десна"
"Динамо" узнало соперников в Лиге чемпионов
19:57
"Необходимо соответствовать стандартам и убеждать скептиков": президент Латвии о вступлении Украины в ЕС
19:51
В шести регионах Украины высокий риск распространения коронавируса, - Киевская школа экономики
19:36
Взрывы в аэропорту Кабула: число пострадавших возросло до 60 человек
19:30
Нападавшего на Порошенко отпустили из полиции без подозрений, - адвокат
19:07
В Виннице среди вакцинированных разыграют 100 подарков, главный приз - автомобиль
19:00
Рефат Чубаров
"Руководство РФ в отчаянии": Чубаров о заявлении Лаврова по саммиту Крымской платформы
18:48
Афганистан: Масуд договорился с талибами о временном перемирии
18:45
Локдаун могут ввести в ноябре, - Кузин
18:36
Виктор Скрипник
"Заря" - "Рапид": составы команд на матч Лиги Европы
18:35
Moderna
МЗ: Вакцина Moderna осталась только для второй дозы
18:31
13 сентября лоукостер Wizz Air возобновит рейс "Киев-Будапешт"
18:24
Журналист ВВС заявил, что солдат в аэропорту Кабула предупредили о возможном ракетном ударе
18:19
АН-225 "Мрия"
Украинские богатыри установили невероятный мировой рекорд, они перетянули самолет "Мрия". Видео
18:12
студент
Бакалавров и магистров смогут лишать дипломов за плагиат: решение Кабмина
18:01
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-главе одного из районов Херсонщины
18:00
Теракты в Кабуле совершил террорист-смертник "Исламского Государства", - POLITICO
17:50
"Зоря" - "Рапид"
"Заря" - "Рапид": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
17:46
Наталья Диденко
"Пока без заморозков": синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и прохладных ночах
17:41
В Киеве мужчина умер за рулем, произошло ДТП
17:39
Кабул
Кабул: взрывов было 2, в отеле, где базировались британцы, не менее 13 погибших, включая детей
17:32
ООС
В зоне ООС с начала суток сохраняется "тишина"
17:25
вакцина
В Украине откроют предприятие для производства тест-систем и вакцин
17:24
В Кабуле ожидают еще один взрыв, - посол Франции
17:17
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:15
АВВА
Шведская группа АВВА впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
17:11
Перед аэропортом Кабула прогремел взрыв, - Пентагон
17:04
Обновлено
В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного по правам человека: его задержали
17:04
Укрзализныця планирует до конца 2022 года запустить на пригородных маршрутах электрички Stadler
16:56
трансплантация
В "Дии" появится возможность позволить отдать свои органы на донорство после смерти, - Ляшко
16:51
вайпер
На упаковки жидкостей для электронных сигарет нанесут акцизные марки: Кабмин поддержал постановление
16:42
Илья Куса
Ситуация в Афганистане стабильная, но следующие два месяца покажут, смогут ли талибы удержаться у власти, - Куса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV