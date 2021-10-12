ЧМ-2022: сборная Финляндии победила Казахстан и догнала Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил в Нур-Султане. Казахстан не сумел забить ни одного гола при родных фанатах, но зато пропустил дважды. Дубль в ворота казахов оформил Тьеему Пукки.

Сборная Украины имеет 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - четвертая. У Финляндии теперь 8 баллов, она идет третьей. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

Сегодня Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина. Старт встречи в 21:45.

ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

12 октября

Группа D



Казахстан - Финляндия 0:2



Голы: Пукки, 45, 48

Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.

12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Букмекеры назвали сборную Украины фаворитом матча против Боснии и Герцеговины

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