ЧМ-2022: сборная Финляндии победила Казахстан и догнала Украину
В 8-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Финляндии победила Казахстан
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Нур-Султане. Казахстан не сумел забить ни одного гола при родных фанатах, но зато пропустил дважды. Дубль в ворота казахов оформил Тьеему Пукки.
Сборная Украины имеет 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - четвертая. У Финляндии теперь 8 баллов, она идет третьей. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
Сегодня Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина. Старт встречи в 21:45.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
12 октября
Группа D
Казахстан - Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45, 48
- Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
- 12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
- Букмекеры назвали сборную Украины фаворитом матча против Боснии и Герцеговины
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