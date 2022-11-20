ЧМ-2022: Сборная Бельгии потеряла лидера перед стартом чемпионата мира
Ромелу Лукаку не сыграет из-за травмы за сборную Бельгии в двух первых матчах чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Из-за повреждения левого бедра Лукаку пропустит по крайней мере две игры группового раунда против Канады и Марокко, которые состоятся 23 и 27 ноября. Форвард может возобновиться до встречи с Хорватией, которая пройдет 1 декабря.
29-летний Лукаку выступает за итальянский "Интер". За сборную Бельгии нападающий сыграл 102 матча и забил 68 голов.
Чемпионат мира в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
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20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.
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