Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Из-за повреждения левого бедра Лукаку пропустит по крайней мере две игры группового раунда против Канады и Марокко, которые состоятся 23 и 27 ноября. Форвард может возобновиться до встречи с Хорватией, которая пройдет 1 декабря.

29-летний Лукаку выступает за итальянский "Интер". За сборную Бельгии нападающий сыграл 102 матча и забил 68 голов.

Чемпионат мира в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.

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