Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт ЧМ-2022: Сборная Аргентины обнародовала расширенный состав на турнир

ЧМ-2022: Сборная Аргентины обнародовала расширенный состав на турнир

7 ноября, 2022 понедельник
13:47
Спорт Анхель Ди Мария и Лионель Месси

Сборная Аргентины объявила расширенный состав на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает La Nacion .

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил предварительный состав команды из 32 игроков, из которых он выберет 26 футболистов, сыграющих на ЧМ-2022. Окончательно он определится со списком 14 ноября.

Вратари : Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Хуан Муссо ("Аталанта", Италии), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники : Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Песселя ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика" ), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия) , Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал"), Факундо Медина ("Ланс", Франция), Неуэн Перес ("Удинезе", Италия).

Полузащитники : Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал"), Папу Гомес ("Севилья"), Алексис Макаллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Бенфика"), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия).

Нападающие : Лионель Месси (ПСЖ, Франция), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Хоакин Корреа ("Интер"), Пауло Дибала ("Рома", Италия), Анхель Корреа ("Атлетико"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США).

Аргентина на групповом раунде встретится со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

чемпионат мира-2022
Футбольный формат
Читайте также:
Реджеп Таїп Ердоган
5 ноября, 2022 суббота
Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как разговаривать с кремлевским мерзавцем, - Пионтковский
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
Херсон
5 ноября, 2022 суббота
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 ноября
14:06
OPINION
Иногда лучше молиться
13:39
В Киевской области возможны звуки взрывов: работают саперы
13:19
НАТО
В НАТО считают, что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой, - La Repubblica
13:19
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала
13:18
В Украину прибыли средства противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, - Резников
13:17
Союз Украины, Британии и Польши не заменит НАТО в защите Киева, - Марчин Пшидач
13:12
Эксклюзив
Москва
Не повторить ошибку 1991 года: Запад должен готовиться к распаду РФ и не допустить его сохранения, - военный эксперт Жовниренко
12:57
Путин еще не решил, ехать ли на саммит G20, - Кремль
12:44
Еврокомиссар исключает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС: требования ко всем одинаковы
12:44
Эксклюзив
Украинские военные отбросили оккупантов от Бахмута, - депутат Дружковского горсовета Довбня
12:37
Эксклюзив
Мир устает не от Украины, а от России, - экс-нардепка Гопко
12:25
Мэр Житомира заявил о невозможности возобновить работу некоторых подстанций после обстрелов
12:25
Британский министр собрался в Тайвань, несмотря на возражения Китая
12:17
Более полумиллиона украинцев избрали жюри Нацотбора на Евровидение-2023 в Дии
11:58
Турция не пропустила военные корабли РФ к Черному морю, - мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований
11:53
В Бахмуте россияне снова убили человека
11:46
посольство Британии
"Сигнал для многих украинцев и стран": посольство Британии не намерено эвакуироваться из Киева
11:40
Эксклюзив
Василь Фурман
Финансовый ленд-лиз работает, – заместитель главы Совета НБУ
11:37
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Линия обороны, которую противник строит на Херсонщине, не пригодится армии РФ, - Згурец
11:25
Массовое захоронение под Мариуполем увеличилось на 1500 могил, - СМИ
11:22
Несмотря на заявления "Россия здесь навсегда" оккупанты начали возводить линию обороны вокруг Мариуполя, - мэрия
11:12
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за коронавируса в Китае
11:05
ВСУ сбили над Херсонщиной российский штурмовик
10:52
Посол Британии заявила, что новый премьер страны Риши Сунак воспринимает агрессию РФ в Украине так же серьезно, как предшественники
10:51
Буча
Мэр одного из крупнейших городов Латвии сделал скандальное заявление о Крыме и Буче: Украина ответила
10:42
СБУ задержала в Одесской области бывшего боевика террористической группировки "Привидение"
10:33
Использовали 80%: в России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР
10:28
Эксклюзив
Российские командиры приказывают солдатам взрывать собственные запасы боекомплекта в Херсонской области, - политолог Молчанов
10:14
Инфографика
доллар
Курс валют сегодня: цены на доллар и евро
10:13
За сутки оккупанты 52 раза обстреляли Запорожскую область: есть погибший, разрушены 16 объектов инфраструктуры
10:00
В оккупированном Херсоне исчезло пропагандистское вещание и вернулось украинское радио, - спикер ОК "Юг"
09:39
Инфографика
Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб
09:25
КНДР провела испытания ракет
КНДР заявила, что недавний запуск ракет был имитацией удара по Южной Корее и США
09:24
"Невнимательно читал Достоевского": посол Украины в США прокомментировала слова Папы Римского о "гуманизме российского народа"
09:02
За сутки захватчики на Донбассе убили гражданского и ранили еще пятерых
08:55
Британская разведка объяснила, почему РФ не способна властвовать в воздухе над Украиной
08:47
Twitter будет блокировать пользователей, которые будут выдавать себя за других людей
08:41
Николай Княжицкий
Завершить войну только военным путем будет сложно
08:39
Джейк Салливан
Советник президента США Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с окружением Путина, - WSJ
08:31
РФ наступает на трех направлениях, однако ВСУ отразили вражеские атаки на 8 направлениях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV