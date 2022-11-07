Об этом сообщает La Nacion .

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил предварительный состав команды из 32 игроков, из которых он выберет 26 футболистов, сыграющих на ЧМ-2022. Окончательно он определится со списком 14 ноября.

Вратари : Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Хуан Муссо ("Аталанта", Италии), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники : Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Песселя ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика" ), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия) , Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал"), Факундо Медина ("Ланс", Франция), Неуэн Перес ("Удинезе", Италия).

Полузащитники : Родриго Де Пауль ("Атлетико"), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал"), Папу Гомес ("Севилья"), Алексис Макаллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис"), Энцо Фернандес ("Бенфика"), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия).

Нападающие : Лионель Месси (ПСЖ, Франция), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Хоакин Корреа ("Интер"), Пауло Дибала ("Рома", Италия), Анхель Корреа ("Атлетико"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США).

Аргентина на групповом раунде встретится со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

2 ноября стало известно, что в Украине матчи чемпионата мира-2022 будут транслировать "Общественное" и Megogo.

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