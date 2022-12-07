Об этом сообщает сборная Бельгии в Twitter.

Азар принял такое решение после того, как сборная Бельгии не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, где победила Канаду (1:0), проиграла Марокко (0:2), сыграла вничью с Хорватией (0:0) и стала в группе F третьей.

31-летний Эден Азар сыграл за сборную Бельгии 126 матчей и забил 33 гола. Он занимает четвертое место в истории сборной по количеству матчей за национальную команду и второе – по голам.

Вместе с национальной командой хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018.

Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за него английскому "Челси" 115 млн. евро.

Ранее из-за неудачи на чемпионате мира пост главного тренера сборной Бельгии покинул испанец Роберто Мартинес.

1 декабря сборная Бельгии не смогла переиграть Хорватию ивылетела из чемпионата мира .

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