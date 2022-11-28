Об этом Альварес написал в twitter .

Он возмутился из-за видео из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0). На нем Месси наступает на мексиканскую футболку, лежащую на полу.

"Видели, как Месси вытирает пол нашей футболкой? Молю Бога, чтобы я не пересекся с ним в жизни. Вы должны уважать Мексику, так же, как я уважаю Аргентину. Я не виню всю страну, я говорю о Месси из-за его поведения", – написал Альварес.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Мексиканец является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год он заработал $90 млн.

26 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины оказалась сильнее Мексики.

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