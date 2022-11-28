ЧМ-2022: Самый богатый боксер мира обвинил Месси в том, что он после матча вытер пол футболкой сборной Мексики
Мексиканский боксер Сауль Альварес обвинил аргентинского футболиста Лионеля Месси, что он после игры с чемпионата мира вытер пол в раздевалке футболкой сборной Мексики
Об этом Альварес написал в twitter .
Он возмутился из-за видео из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0). На нем Месси наступает на мексиканскую футболку, лежащую на полу.
"Видели, как Месси вытирает пол нашей футболкой? Молю Бога, чтобы я не пересекся с ним в жизни. Вы должны уважать Мексику, так же, как я уважаю Аргентину. Я не виню всю страну, я говорю о Месси из-за его поведения", – написал Альварес.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Мексиканец является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год он заработал $90 млн.
- 26 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины оказалась сильнее Мексики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное