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ЧМ-2022: с кем Украина может встретиться в плей-офф

25 ноября, 2021 четверг
19:45
Спорт

Завтра, 26 ноября, сборная Украины узнает соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторыми команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.

Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.

Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать сеяные команды – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.



Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится завтра, 26 ноября. Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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