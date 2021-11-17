ЧМ-2022: с кем Украина может встретиться в плей-офф
26 ноября сборная Украины по футболу узнает соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.
Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.
Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Жеребьевка стадии плей-офф квалификации ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29-го.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.
- 16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину.
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