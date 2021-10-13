ЧМ-2022: Роналду побил мировой рекорд в матче за Португалию
Криштиану Роналду сделал десятый в карьере хет-трик за сборную Португалии и побил собственный рекорд для национальных команд
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
Криштиану Роналду трижды забил в отборочном матче чемпионата мира-2022 с Люксембургом и помог своей команде победить 5: 0.
Для Роналду этот хет-трик стал уже десятым за национальную команду. Таким образом, он обновил собственный рекорд для сборных по хет-трик, который установил в 2019 году.
- Напомним, 8 октября Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сентября в АПЛ.
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