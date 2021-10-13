ЧМ-2022: Роналду побил мировой рекорд в матче за Португалию

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

Криштиану Роналду трижды забил в отборочном матче чемпионата мира-2022 с Люксембургом и помог своей команде победить 5: 0.

Для Роналду этот хет-трик стал уже десятым за национальную команду. Таким образом, он обновил собственный рекорд для сборных по хет-трик, который установил в 2019 году.

Напомним, 8 октября Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сентября в АПЛ.