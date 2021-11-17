ЧМ-2022: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 10-й тур



16 ноября



Группа Е



Уэльс – Бельгия 1:1



Голы: Мур, 32 - Де Брюйне, 12



Чехия - Эстония 2:0



Голы: Брабец, 59, Сикора, 85



Группа G



Черногория – Турция 1:2



Голы: Бечирай, 4 - Актюркоглу, 22, Кокджу, 60



Гибралтар - Латвия 1:3



Голы: Уокер, 7 - Гутковскис, 25 Улдрикис, 55, Раймондс, 75



Нидерланды – Норвегия 2:0



​​Голы : Бергвейн, 84, Депай, 90+1



Группа D



Финляндия – Франция 0:2



Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76



Босния и Герцеговина – Украина 0:2



Голы: Зинченко, 59, Довбык, 79

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