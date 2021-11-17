ЧМ-2022: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 16 ноября, были сыграны финальные матчи европейской квалификации ЧМ-2022.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
16 ноября
Группа Е
Уэльс – Бельгия 1:1
Голы: Мур, 32 - Де Брюйне, 12
Чехия - Эстония 2:0
Голы: Брабец, 59, Сикора, 85
Группа G
Черногория – Турция 1:2
Голы: Бечирай, 4 - Актюркоглу, 22, Кокджу, 60
Гибралтар - Латвия 1:3
Голы: Уокер, 7 - Гутковскис, 25 Улдрикис, 55, Раймондс, 75
Нидерланды – Норвегия 2:0
Голы : Бергвейн, 84, Депай, 90+1
Группа D
Финляндия – Франция 0:2
Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76
Босния и Герцеговина – Украина 0:2
Голы: Зинченко, 59, Довбык, 79
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