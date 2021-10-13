ЧМ-2022: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 12 октября, были сыграны финальные матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
12 октября
Группа А
Сербия - Азербайджан 3: 1
Голы: Влахович, 30 (пен.), 53, Тадич, 83 (пен.) - Махмудов, 45 + 2
Португалия - Люксембург 5: 0
Голы: Роналду, 8, (пен.), 13 (пен.), 87, Фернандеш, 18, Пальинья, 69
группа В
Косово - Грузия 1: 2
Голы: Мурики, 45 (пен.) - Окриашвили, 11, Давиташвили, 82
Швеция - Греция 2: 0
Голы: Форсберг, 59 (пен.), Исаак, 69
группа С
Литва - Швейцария 0: 4
Голы: Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90 + 4
Болгария - Северная Ирландия 2: 1
Голы: Неделев, 53, 63 - Вашингтон, 35
Группа D
Казахстан - Финляндия 0: 2
Голы: Пукки, 45, 48
Украина - Босния и Герцеговина 1: 1
Голы: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77
Группа F
Фарерские острова - Шотландия 0: 1
Гол: Дайкс, 86
Израиль - Молдова 2: 1
Голы: Захави, 28 Даббур, 49 - Николаеску, 90 + 4
Дания - Австрия 1: 0
Гол: Мелле, 53
Группа I
Сан-Марино - Андорра 0: 3
Голы: Пуйоль, 10 Морено, 53, Бетриу, 89
Албания - Польша 0: 1
Гол: Свидерски, 77
Англия - Венгрия 1: 1
Голы: Стоунс, 37 - Шаллай, 24 (пен.)
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- В другом матче группы D сборная Финляндии победила Казахстан .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное