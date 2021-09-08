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ЧМ-2022: результаты всех матчей вторника

8 сентября, 2021 среда
07:00
Спорт Франция - Финляндия

Вчера, 8 сентября, были сыграны 13 матчей 6-го тура квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.

Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.

В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.

ЧМ-2022

Квалификация. 6-й тур

7 сентября

Группа A

Азербайджан - Португалия 0: 3

Голы: Б. Силва, 26 А. Силва, 31 Жота, 75

Ирландия - Сербия 1: 1

Голы: Миленкович, 87 (авт.) - Милинкович-Савич, 20

Группа D

Босния и Герцеговина - Казахстан 2: 2

Голы: Пьянич, 74, Менало, 86 - Куат, 52, Зайнутдинов, 90 + 5

Франция - Финляндия 2: 0

Голы: Гризманн, 25, 54
Группа F

Дания - Израиль 5: 0

Голы: Поульсен, 28 Кьер, 31 Сков Ольсен, 41, Делейни, 58, Корнелиус, 90 + 1

Фарерские острова - Молдова 2: 1

Голы: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 71 - Милинчану, 84

Австрия - Шотландия 0: 1

Гол: Дайкс, 30 (пен.)
Группа G

Черногория - Латвия 0: 0

Нидерланды - Турция 6: 1

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тел, 80, Маллен, 90 - Ундер, 90 + 2

Норвегия - Гибралтар 5: 1

Голы: Торстведт, 23 Холланд, 27, 39, 90 + 1, Сеплот, 59 - Стайч, 43
Группа Н

Россия - Мальта 2: 0

Голы: Смолов, 10 Бакаев, 84 (пен.)

Хорватия - Словения 3: 0

Голы: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90 + 4

Словакия - Кипр 2: 0

Голы: Шранц, 54, Косцелник, 77

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