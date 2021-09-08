ЧМ-2022: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.



Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



7 сентября



Группа A



Азербайджан - Португалия 0: 3



Голы: Б. Силва, 26 А. Силва, 31 Жота, 75



Ирландия - Сербия 1: 1



Голы: Миленкович, 87 (авт.) - Милинкович-Савич, 20

Группа DПьянич, 74, Менало, 86 - Куат, 52, Зайнутдинов, 90 + 5Гризманн, 25, 54Группа FПоульсен, 28 Кьер, 31 Сков Ольсен, 41, Делейни, 58, Корнелиус, 90 + 1Ольсен, 68, Ватнсдаль, 71 - Милинчану, 84Дайкс, 30 (пен.)Группа GКлассен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тел, 80, Маллен, 90 - Ундер, 90 + 2Торстведт, 23 Холланд, 27, 39, 90 + 1, Сеплот, 59 - Стайч, 43Группа НСмолов, 10 Бакаев, 84 (пен.)Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90 + 4Шранц, 54, Косцелник, 77