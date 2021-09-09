ЧМ-2022: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.



ЧМ-2022



Квалификация. 6-й тур



8 сентября



Группа B



Косово - Испания 0: 2



Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90



Греция - Швеция 2: 1



Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 - Куайсон, 80

Группа C



Северная Ирландия - Швейцария 0: 0



Италия - Литва 5: 0



Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадори, 24 Ди Лоренцо, 54

Группа E



Беларусь - Бельгия 0: 1



Гол: Прат, 33



Уэльс - Эстония 0: 0

Группа I



Албания - Сан-Марино 5: 0



Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узун, 80



Венгрия - Андорра 2: 1



Голы: Салай, 9, Ботка, 18 - Льйовера, 82



Польша - Англия 1: 1



Голы: Шимански, 90 + 2 - Кейн, 72

Группа J



Армения - Лихтенштейн 1: 1



Голы: Мхитарян, 45 5 (пен.) - Фрик, 80



Исландия - Германия 0: 4



Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24 Сане, 56, Вернер, 89



Северная Македония - Румыния 0: 0

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