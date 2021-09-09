ЧМ-2022: результаты всех матчей среды
Вчера, 8 сентября, были сыграны 13 матчей 6-го тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.
Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
ЧМ-2022
Квалификация. 6-й тур
8 сентября
Группа B
Косово - Испания 0: 2
Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90
Греция - Швеция 2: 1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 - Куайсон, 80
Группа C
Северная Ирландия - Швейцария 0: 0
Италия - Литва 5: 0
Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадори, 24 Ди Лоренцо, 54
Группа E
Беларусь - Бельгия 0: 1
Гол: Прат, 33
Уэльс - Эстония 0: 0
Группа I
Албания - Сан-Марино 5: 0
Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узун, 80
Венгрия - Андорра 2: 1
Голы: Салай, 9, Ботка, 18 - Льйовера, 82
Польша - Англия 1: 1
Голы: Шимански, 90 + 2 - Кейн, 72
Группа J
Армения - Лихтенштейн 1: 1
Голы: Мхитарян, 45 5 (пен.) - Фрик, 80
Исландия - Германия 0: 4
Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24 Сане, 56, Вернер, 89
Северная Македония - Румыния 0: 0
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- 7 сентября в 6-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Португалии крупно победила Азербайджан.
- В другом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции победила Финляндию.
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