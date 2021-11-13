ЧМ-2022: результаты всех матчей пятницы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



12 ноября



Группа C



Италия – Швейцария 1:1



Голы: Ди Лоренцо, 36 - Отмер, 11



Северная Ирландия – Литва 1:0



Гол: Шаткус, 18 (авт.)

Группа F



Молдова – Шотландия 0:2



Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65



Австрия – Израиль 4:2



Голы : Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 – Биттон, 32, Перец, 59



Дания - Фарерские острова 3:1



Голы: Сков Ольсен, 18, Ларсен, 63, Мехле, 90+3 – Ольсен, 89

Группа I



Андорра – Польша 1:3



Голы: Валес, 45 - Левандовские, 5, Юзвяк, 11, Милик, 45+2



Англия – Албания 5:0



Голы: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28



Венгрия – Сан-Марино 4:0



Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88

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