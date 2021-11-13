ЧМ-2022: результаты всех матчей пятницы
В пятницу, 12 ноября, были сыграны 8 матчей квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
12 ноября
Группа C
Италия – Швейцария 1:1
Голы: Ди Лоренцо, 36 - Отмер, 11
Северная Ирландия – Литва 1:0
Гол: Шаткус, 18 (авт.)
Группа F
Молдова – Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65
Австрия – Израиль 4:2
Голы : Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 – Биттон, 32, Перец, 59
Дания - Фарерские острова 3:1
Голы: Сков Ольсен, 18, Ларсен, 63, Мехле, 90+3 – Ольсен, 89
Группа I
Андорра – Польша 1:3
Голы: Валес, 45 - Левандовские, 5, Юзвяк, 11, Милик, 45+2
Англия – Албания 5:0
Голы: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28
Венгрия – Сан-Марино 4:0
Голы: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии сокрушила Мальту .
- 12 ноября в 9-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Албанию.
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