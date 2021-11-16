ЧМ-2022: результаты всех матчей понедельника

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 10-й тур



15 ноября



Группа С



Северная Ирландия – Италия 0:0



Швейцария – Болгария 4:0



Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1



Группа F



Австрия – Молдова 4:1



Голы: Арнаутович, 4 (пен.), 55 (пен.), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60



Израиль – Фарерские острова 3:2



Голы: Даббур, 30 (пен.), Вайссман, 58, Перец, 75 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72



Группа I



Польша – Венгрия 1:2



Голы: Свидерские, 61 – Шафер, 37, Газдаг, 80



Албания – Андорра 1:0



Гол: Чекичи, 74 (пен.)

Сан-Марино – Англия 0:10



Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79

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