ЧМ-2022: результаты всех матчей понедельника
Вчера, 15 ноября были сыграны 7 матчей 10-го тура квалификации ЧМ-2022.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
15 ноября
Группа С
Северная Ирландия – Италия 0:0
Швейцария – Болгария 4:0
Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1
Группа F
Австрия – Молдова 4:1
Голы: Арнаутович, 4 (пен.), 55 (пен.), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60
Израиль – Фарерские острова 3:2
Голы: Даббур, 30 (пен.), Вайссман, 58, Перец, 75 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72
Группа I
Польша – Венгрия 1:2
Голы: Свидерские, 61 – Шафер, 37, Газдаг, 80
Албания – Андорра 1:0
Гол: Чекичи, 74 (пен.)
Сан-Марино – Англия 0:10
Голы: Магвайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии сокрушила Мальту .
- 15 ноября В 10-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Сан-Марино.
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