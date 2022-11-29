ЧМ-2022: Результаты всех матчей и расписание трансляций 29 ноября
29 ноября в 3-м туре чемпионата мира по футболу в Катаре встречаются Англия – Уэльс, США – Иран, Нидерланды – Катар и Эквадор – Сенегал
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
29 ноября
3-й тур
Группа A
17:00 Нидерланды – Катар
17:00 Эквадор – Сенегал
Группа B
21:00 Уэльс – Англия
21:00 Иран – США
Прямые трансляции на региональных телеканалах Общественного, сайте Общественное:Спорт и платформе Megogo
- 28 ноября Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф, сборные Сербии и Камеруна свели встречу вничью 3:3 , Гана обыграла Южную Корею , а Португалия одолела Уругвай и оказалась в 1/8 финала .
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