Об этом сообщает Еспресо.TV.

ЧМ-2022

29 ноября

3-й тур

Группа A

17:00 Нидерланды – Катар

17:00 Эквадор – Сенегал

Группа B

21:00 Уэльс – Англия

21:00 Иран – США

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