ЧМ-2022: результаты всех матчей четверга
В четверг, 11 ноября, были сыграны матчи 9-го тура квалификации ЧМ-2022.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
11 ноября
Группа А
Азербайджан – Люксембург 1:3
Голы : Салайли, 82 - Жерсон, 67, 90+2, Тиль, 78
Ирландия – Португалия 0:0
Группа B
Грузия – Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 78
Греция – Испания 0:1
Гол : Сорабия, 26
Группа H
Россия – Кипр 6:0
Голы : Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82
Словакия – Словения 2:2
Голы: Дуда, 58 (пен.), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62
Мальта – Хорватия 1:7
Голы: Брозович, 31 (авт.) - Перишич, 6, Чалета-Царь, 22, Пашалыч, 39, Модрич, 45+1, Майер, 47, 64, Крамарич, 53
Группа J
Армения – Северная Македония 0:5
Голы: Трайковские, 22, Барди, 36, 67 (пен.), 90 (пен.), Ристовские, 79
Румыния – Исландия 0:0
Германия – Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган, 11 (пен.), Кауфманн, 20 (авт.), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Гопель, 89 (авт.)
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии разгромно победила Мальту.
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