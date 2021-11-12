ЧМ-2022: результаты всех матчей четверга

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



11 ноября



Группа А



Азербайджан – Люксембург 1:3



Голы : Салайли, 82 - Жерсон, 67, 90+2, Тиль, 78



Ирландия – Португалия 0:0

Группа B



Грузия – Швеция 2:0



Голы: Кварацхелия, 61, 78



Греция – Испания 0:1



Гол : Сорабия, 26

Группа H



Россия – Кипр 6:0



Голы : Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82



Словакия – Словения 2:2



Голы: Дуда, 58 (пен.), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62



Мальта – Хорватия 1:7



Голы: Брозович, 31 (авт.) - Перишич, 6, Чалета-Царь, 22, Пашалыч, 39, Модрич, 45+1, Майер, 47, 64, Крамарич, 53

Группа J



Армения – Северная Македония 0:5



Голы: Трайковские, 22, Барди, 36, 67 (пен.), 90 (пен.), Ристовские, 79



Румыния – Исландия 0:0



Германия – Лихтенштейн 9:0



Голы: Гюндоган, 11 (пен.), Кауфманн, 20 (авт.), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Гопель, 89 (авт.)

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