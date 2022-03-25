ЧМ-2022: результаты матчей плей-офф квалификации

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сборная Украины свой матч против Шотландии сыграет летом и если победит, то за путевку на чемпионат мира сразится с Уэльсом.



29 марта Польша со Швецией и Португалия в матче против Северной Македонии определят двух участников ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

ЧМ-2022



Квалификация. Плей-офф



25 марта



Уэльс – Австрия 2:1



Голы: Бейл, 25, 51 – Забитцер, 64

Россия – Польша 0:3 (Техническое поражение)



Швеция – Чехия 1:0



Гол : Куайсон, 110

Италия – Северная Македония 0:1



Гол: Трайковски, 90+2



Португалия – Турция 3:1



Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Йилмаз, 65

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .

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