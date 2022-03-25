ЧМ-2022: результаты матчей плей-офф квалификации
В четверг, 24 марта, были сыграны 4 матча плей-офф квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сборная Украины свой матч против Шотландии сыграет летом и если победит, то за путевку на чемпионат мира сразится с Уэльсом.
29 марта Польша со Швецией и Португалия в матче против Северной Македонии определят двух участников ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
ЧМ-2022
Квалификация. Плей-офф
25 марта
Уэльс – Австрия 2:1
Голы: Бейл, 25, 51 – Забитцер, 64
Россия – Польша 0:3 (Техническое поражение)
Швеция – Чехия 1:0
Гол : Куайсон, 110
Италия – Северная Македония 0:1
Гол: Трайковски, 90+2
Португалия – Турция 3:1
Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Йилмаз, 65
- Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .
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