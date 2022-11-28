ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
В понедельник, 28 сентября, во 2-м туре чемпионата мира по футболу встречаются Бразилия – Швейцария, Португалия – Уругвай, Камерун – Сербия и Южная Корея – Гана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
2-й тур
28 ноября
12:00 Камерун - Сербия, группа G
15:00 Южная Корея - Гана, группа H
18:00 Бразилия - Швейцария, группа G
21:00 Португалия - Уругвай, группа H
Прямые трансляции всех матчей на региональных телеканалах Общественного, сайте Общественное:Спорт и платформе Megogo
- 27 ноября на чемпионате мира-2022 Германия сыграла вничью с Испанией, Хорватия победила Канаду, Марокко – Бельгию, а Коста-Рика – Японию.
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