ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

ЧМ-2022

2-й тур

28 ноября

12:00 Камерун - Сербия, группа G

15:00 Южная Корея - Гана, группа H

18:00 Бразилия - Швейцария, группа G

21:00 Португалия - Уругвай, группа H

Прямые трансляции всех матчей на региональных телеканалах Общественного, сайте Общественное:Спорт и платформе Megogo

27 ноября на чемпионате мира-2022 Германия сыграла вничью с Испанией, Хорватия победила Канаду, Марокко – Бельгию, а Коста-Рика – Японию.

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