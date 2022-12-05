ЧМ-2022: результаты и расписание всех матчей 1/8 финала, сетка плей-офф
В понедельник, 5 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу Бразилия встречается с Южной Кореей, а Хорватия играет с Японией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
3 декабря
Нидерланды – США 3:1
Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Дюмфрис, 81 – Райт, 76
Аргентина – Австралия 2:1
Голы: Месси, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (авт.)
4 декабря
Франция – Польша 3:1
Голы: Жира, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовские, 90+9 (пен.)
Англия – Сенегал 3:0
Голы: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57
5 декабря
17:00 Япония - Хорватия, прямая трансляция по региональным каналам Общественного и Megogo
21:00 Бразилия - Южная Корея, Мегог
6 декабря
17:00 Марокко – Испания, региональные каналы Общественного, Megogo
21:00 Португалия - Швейцария, Мегог
Инфографика – fifa.com
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное