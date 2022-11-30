ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 30 ноября
В среду, 30 ноября, в 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сыграют Австралия – Дания, Тунис – Франция, Польша – Аргентина и Мексика против Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
3-й тур
30 ноября
Группа D
17:00 Австралия – Дания
17:00 Тунис – Франция
Группа C
21:00 Польша – Аргентина
21:00 Саудовская Аравия – Мексика
Прямые трансляции на региональных телеканалах Суспильне, сайте "Суспильне Спорт" и платформе Megogo
- 29 ноября в 3-м туре группового раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Уэльс, а сборная США оказалась сильнее Ирана.
- Системы кондиционирования на катарских стадионах ЧМ-2022 повлияли на самочувствие футболистов сборной Бразилии.
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