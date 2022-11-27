ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 27 ноября
В воскресенье, 27 ноября, сборная Испании сыграет против Германии на ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
2-й тур
27 ноября
12:00 Япония – Коста-Рика (Группа E)
15:00 Бельгия - Марокко (Группа F)
18:00 Хорватия – Канада (Группа F)
21:00 Испания – Германия (Группа E)
Трансляция - "Суспільне Спорт", региональные телеканалы "Суспільне" и Megogo
- 26 ноября в другом матче ЧМ-2022 в Катаре сборная Австралии обыграла Тунис. А Польша оказалась сильнее Саудовской Аравии. В центральных матчах Аргентина победила Мексику, а Франция выиграла у Дании.
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