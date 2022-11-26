ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матчи будут доступны на региональных телеканалах "Суспільне", медиа-сервисе Megogo и сайте "Суспільне Спорт".

ЧМ-2022

2-й тур

26 ноября

12:00 Тунис - Австралия (Группа D)

15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C)

18:00 Франция – Дания (Группа C)

21:00 Аргентина – Мексика (Группа D)

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