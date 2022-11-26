ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
В центральном матче 26 ноября на ЧМ-2022 сборная Дании сыграет против Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи будут доступны на региональных телеканалах "Суспільне", медиа-сервисе Megogo и сайте "Суспільне Спорт".
ЧМ-2022
2-й тур
26 ноября
12:00 Тунис - Австралия (Группа D)
15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C)
18:00 Франция – Дания (Группа C)
21:00 Аргентина – Мексика (Группа D)
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