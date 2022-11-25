Об этом сообщает Еспресо.TV.

Все матчи будут доступны на сайте "Суспильне спорт", а также в эфире региональных телеканалов "Суспильне" и медиасервиса Megogo.

ЧМ-2022

2-й тур.

25 ноября

12:00 Уэльс - Иран (Группа B)

15:00 Катар - Сенегал (Группа А)

18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А)

21:00 Англия – США (Группа B)

После 1-го тура в группе A лидерство захватили команды Нидерландов и Эквадора. В квартете B единолично первое место занимает Англия, второе-третье место делят Уэльс и США.

Саудовская Аравия сенсационно идет первой в группе C, Польша и Мексика набрали по 1 баллу. Похожая ситуация в группе D, где лидирует Франция, а следом идут Тунис и Дания.

В квартете F без сенсаций – лидер Бельгия, а Хорватия и Марокко набрали по балу. Португалия завершает 1-й тур на первом месте в группе H, следом идут Южная Корея и Уругвай.

Сборные Испании и Японии лидируют в группе E, а Бразилия и Швейцария набрали по 3 очка в группе G.

24 ноября в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Бразилии оказалась сильнее Сербии.

Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.

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