ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 25 ноября
В пятницу, 25 ноября, будут сыграны стартовые матчи 2-го тура группового раунда ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи будут доступны на сайте "Суспильне спорт", а также в эфире региональных телеканалов "Суспильне" и медиасервиса Megogo.
ЧМ-2022
2-й тур.
25 ноября
12:00 Уэльс - Иран (Группа B)
15:00 Катар - Сенегал (Группа А)
18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А)
21:00 Англия – США (Группа B)
После 1-го тура в группе A лидерство захватили команды Нидерландов и Эквадора. В квартете B единолично первое место занимает Англия, второе-третье место делят Уэльс и США.
Саудовская Аравия сенсационно идет первой в группе C, Польша и Мексика набрали по 1 баллу. Похожая ситуация в группе D, где лидирует Франция, а следом идут Тунис и Дания.
В квартете F без сенсаций – лидер Бельгия, а Хорватия и Марокко набрали по балу. Португалия завершает 1-й тур на первом месте в группе H, следом идут Южная Корея и Уругвай.
Сборные Испании и Японии лидируют в группе E, а Бразилия и Швейцария набрали по 3 очка в группе G.
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