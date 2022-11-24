ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 24 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Три матча 24 ноября будут доступны зрителям в эфире Megogo, региональных телеканалов "Общественное" и сайте "Общественное Спорт".

Матч Бразилия – Сербия эксклюзивно покажут на Megogo.

ЧМ-2022

1-й тур

24 ноября

12:00 Швейцария – Камерун (Группа G)

15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H)

18:00 Португалия - Гана (Группа H)

21:00 Бразилия – Сербия (Группа G)

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