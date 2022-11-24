ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 24 ноября
В четверг, 24 ноября, будут сыграны заключительные матчи 1-го тура группового раунда чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Три матча 24 ноября будут доступны зрителям в эфире Megogo, региональных телеканалов "Общественное" и сайте "Общественное Спорт".
Матч Бразилия – Сербия эксклюзивно покажут на Megogo.
ЧМ-2022
1-й тур
24 ноября
12:00 Швейцария – Камерун (Группа G)
15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H)
18:00 Португалия - Гана (Группа H)
21:00 Бразилия – Сербия (Группа G)
- 22 ноября на ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Дания не смогла одолеть Тунис. Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
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