Об этом сообщает Еспресо.TV.

Все матчи 23 ноября будут доступны зрителям в эфире Megogo, региональных телеканалов "Суспильное" и на сайте "Суспильное Спорт".

ЧМ-2022

1-й тур

23 ноября

12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)

15:00 Германия – Япония (Группа E)

18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)

21:00 Бельгия - Канада (Группа F)

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