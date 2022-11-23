ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 23 ноября
В среду, 23 ноября, на ЧМ-2022 встретятся Марокко и Хорватия, Германия с Японией, Испания против Коста-Рики и Бельгия против Канады
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи 23 ноября будут доступны зрителям в эфире Megogo, региональных телеканалов "Суспильное" и на сайте "Суспильное Спорт".
ЧМ-2022
1-й тур
23 ноября
12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)
15:00 Германия – Япония (Группа E)
18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)
21:00 Бельгия - Канада (Группа F)
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21 ноября сборная Англии сокрушила Иран со счетом 6:2. Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0, а Уэльс сыграл вничью со США - 1:1.
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22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Сборная Дании сыграла вничью с Тунисом. Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
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