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ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 23 ноября

23 ноября, 2022 среда
05:15
Спорт Лука Модрич

В среду, 23 ноября, на ЧМ-2022 встретятся Марокко и Хорватия, Германия с Японией, Испания против Коста-Рики и Бельгия против Канады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Все матчи 23 ноября будут доступны зрителям в эфире Megogo, региональных телеканалов "Суспильное" и на сайте "Суспильное Спорт".

ЧМ-2022

1-й тур

23 ноября

12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)

15:00 Германия – Япония (Группа E)

18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)

21:00 Бельгия - Канада (Группа F)

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Япония
Германия
Хорватия
Испания
Канада
чемпионат мира-2022
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