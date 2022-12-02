Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.

Ранее места в плей-офф ЧМ гарантировали Португалия и Бразилия. Своих соперников они узнают после матчей 2 декабря.

ЧМ-2022

3-й тур

2 декабря

Группа H

17:00 Гана - Уругвай

17:00 Южная Корея – Португалия

Группа G

21:00 Сербия – Швейцария

21:00 Камерун – Бразилия

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