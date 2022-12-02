ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 2 декабря
Сегодня, 2 декабря, будут сыграны финальные матчи 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, Аргентина против Австралии, а Япония с Хорватией. В параллельной части сетки плей-офф состоятся следующие матчи: Англия – Сенегал, Франция – Польша и Марокко – Испания.
Ранее места в плей-офф ЧМ гарантировали Португалия и Бразилия. Своих соперников они узнают после матчей 2 декабря.
ЧМ-2022
3-й тур
2 декабря
Группа H
17:00 Гана - Уругвай
17:00 Южная Корея – Португалия
Группа G
21:00 Сербия – Швейцария
21:00 Камерун – Бразилия
Прямые трансляции на региональных телеканалах Суспильне, сайте "Суспильне Спорт" и платформе Megogo
- 1 декабря сборная Бельгии сыграла вничью против Хорватии и вылетела из турнира, в параллельной встрече Канада проиграла Марокко.
- Сборная Японии победила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Германия оказалась сильнее Коста-Рики , но покинула турнир.
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