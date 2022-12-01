ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 1 декабря
В четверг, 1 декабря, будут сыграны 4 матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
3-й тур
1 декабря
17:00 Хорватия – Бельгия (Группа F)
17:00 Канада – Марокко (Группа F)
21:00 Япония – Испания (Группа E)
21:00 Коста-Рика – Германия (Группа E)
Прямые трансляции на региональных телеканалах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и платформе Megogo
Определившиеся пары 1/8 финала:
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