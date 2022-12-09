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ЧМ-2022: расписание всех матчей четвертьфинала. Сетка плей-офф

9 декабря, 2022 пятница
04:22
Спорт

Сегодня, 9 декабря, в Катаре стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы перед матчами 1/4 финала принимают ставки на победу сборной Бразилии с коэффициентом 2,75. Бразильцы заметно опережают остальных конкурентов. Так, на чемпионство Франции дают 5,00, на победу в турнире Англии и Аргентины – 7,00, Португалии – 7,50.

В успех остальных сборных в Катаре букмекеры не верят – шансы Нидерландов они оценивают в 15,00, Марокко – 29,00, Хорватии – 33,00.

В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.

ЧМ-2022

Четвертьфинал

9 декабря

17:00 Хорватия – Бразилия (Трансляция – Megogo, "Суспільне Спорт" и местные телеканалы "Суспільне")

21:00 Нидерланды – Аргентина (Трансляция – Megogo)

10 декабря

17:00 Марокко – Португалия (Трансляция – Megogo)

21:00 Англия – Франция (Трансляция – Megogo, "Суспільне Спорт" и местные телеканалы "Суспільне")

Сетка плей-офф ЧМ-2022:

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Франция
Нидерланды
Хорватия
Бразилия
Португалия
чемпионат мира-2022
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