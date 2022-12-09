ЧМ-2022: расписание всех матчей четвертьфинала. Сетка плей-офф
Сегодня, 9 декабря, в Катаре стартует четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы перед матчами 1/4 финала принимают ставки на победу сборной Бразилии с коэффициентом 2,75. Бразильцы заметно опережают остальных конкурентов. Так, на чемпионство Франции дают 5,00, на победу в турнире Англии и Аргентины – 7,00, Португалии – 7,50.
В успех остальных сборных в Катаре букмекеры не верят – шансы Нидерландов они оценивают в 15,00, Марокко – 29,00, Хорватии – 33,00.
В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.
ЧМ-2022
Четвертьфинал
9 декабря
17:00 Хорватия – Бразилия (Трансляция – Megogo, "Суспільне Спорт" и местные телеканалы "Суспільне")
21:00 Нидерланды – Аргентина (Трансляция – Megogo)
10 декабря
17:00 Марокко – Португалия (Трансляция – Megogo)
21:00 Англия – Франция (Трансляция – Megogo, "Суспільне Спорт" и местные телеканалы "Суспільне")
Сетка плей-офф ЧМ-2022:
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5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию. В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
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