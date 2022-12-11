ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
В матчах 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет с Хорватией, а Франция встретится с Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборные Аргентины и Хорватии встретятся 13 декабря, Франция и Марокко определят финалиста 14 декабря.
Оба матча вживую покажут региональные каналы Общественной платформы Megogo.
Матч с третьего места ЧМ-2022 состоится 17 декабря, финал – 18 декабря.
ЧМ-2022
1/2 финала
13 декабря
21:00 Аргентина - Хорватия, прямая трансляция по региональным каналам Общественного и Megogo
14 декабря
21:00 Франция - Марокко, прямая трансляция по региональным каналам Общественного и Megogo
Инфографика – fifa.com
- 10 декабря определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.
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