Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат мира по футболу продлится с 20 ноября по 18 декабря. В стартовом матче ЧМ-2022 сыграют Катар и Эквадор. Начало встречи запланировано на 18:00.

Перед началом матча состоится официальная церемония открытия ЧМ-2022.

Трансляция матча Катар – Эквадор будет доступна на региональных телеканалах "Общественное" и OTT-платформе MEGOGO.

"Общественное" также покажет матч онлайн на своей интернет-странице.

ЧМ-2022

Группа А. 1-й тур

20 ноября

Катар - Эквадор

Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"

Начало в 18:00

Трансляция - Megogo, региональные телеканалы "Общественное"

Вечером 19 ноября стало известно, что французский форвард Карим Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

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