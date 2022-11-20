ЧМ-2022: расписание первого дня турнира
Сегодня, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат мира по футболу продлится с 20 ноября по 18 декабря. В стартовом матче ЧМ-2022 сыграют Катар и Эквадор. Начало встречи запланировано на 18:00.
Перед началом матча состоится официальная церемония открытия ЧМ-2022.
Трансляция матча Катар – Эквадор будет доступна на региональных телеканалах "Общественное" и OTT-платформе MEGOGO.
"Общественное" также покажет матч онлайн на своей интернет-странице.
ЧМ-2022
Группа А. 1-й тур
20 ноября
Катар - Эквадор
Эль-Хаур, стадион "Эль-Байт"
Начало в 18:00
Трансляция - Megogo, региональные телеканалы "Общественное"
- Вечером 19 ноября стало известно, что французский форвард Карим Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.
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