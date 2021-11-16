ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 16 ноября, будут сыграны финальные матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
16 ноября
Группа Е
21.45. Уэльс – Бельгия. Трансляция - "Футбол 3"
21.45. Чехия – Эстония
Группа G
21.45. Черногория – Турция
21.45. Гибралтар.
21.45. Нидерланды – Норвегия
Группа D
21.45. Финляндия – Франция. Трансляция - "Футбол 2"
21.45. Босния и Герцеговина – Украина. Трансляция - "Украина"
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии сокрушила Мальту .
- 15 ноября В 10-м туре квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Сан-Марино.
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