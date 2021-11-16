ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 10-й тур



16 ноября



Группа Е



21.45. Уэльс – Бельгия. Трансляция - "Футбол 3"



21.45. Чехия – Эстония



Группа G



21.45. Черногория – Турция



21.45. Гибралтар.



21.45. Нидерланды – Норвегия



Группа D



21.45. Финляндия – Франция. Трансляция - "Футбол 2"



21.45. Босния и Герцеговина – Украина. Трансляция - "Украина"

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