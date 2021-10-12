ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 12 октября, будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 8-й тур
12 октября
Группа А
21.45. Сербия - Азербайджан
21.45. Португалия - Люксембург. Трансляция "Футбол 2"
Группа В
21.45. Косово - Грузия
21.45. Швеция - Греция
Группа С
21.45. Литва - Швейцария
21.45. Болгария - Северная Ирландия
Группа D
17.00. Казахстан - Финляндия. Трансляция "Футбол 1"
21.45. Украина - Босния и Герцеговина. Трансляция "Футбол 1"
Группа F
21.45. Фарерские острова - Шотландия
21.45. Израиль - Молдова
21.45. Дания - Австрия
Группа I
21.45. Сан-Марино - Андорра
21.45. Албания - Польша
21.45. Англия - Венгрия. Трансляция "Футбол 3"
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
- После этого в субботу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию и вернула себе вторую позицию.
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