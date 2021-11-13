ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций субботы
В субботу, 13 ноября, будут сыграны 7 матчей квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
13 ноября
Группа D
16:00 Босния и Герцеговина – Финляндия. Трансляция - "Футбол 2"
21:45 Франция – Казахстан. Трансляция - "Футбол 2"
Группа E
21:45 Уэльс – Беларусь
21:45 Бельгия – Эстония. Трансляция - "Футбол 3"
Группа G
19:00 Норвегия – Латвия. Трансляция - "Футбол 1"
19:00 Турция – Гибралтар. Трансляция - "Футбол 2"
21:45 Черногория – Нидерланды. Трансляция - "Футбол 1"
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии победила Мальту .
- 12 ноября в 9-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Англии разгромно победила Албанию.
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