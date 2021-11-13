ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций субботы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



13 ноября



Группа D



16:00 Босния и Герцеговина – Финляндия. Трансляция - "Футбол 2"



21:45 Франция – Казахстан. Трансляция - "Футбол 2"



Группа E



21:45 Уэльс – Беларусь



21:45 Бельгия – Эстония. Трансляция - "Футбол 3"



Группа G



19:00 Норвегия – Латвия. Трансляция - "Футбол 1"



19:00 Турция – Гибралтар. Трансляция - "Футбол 2"



21:45 Черногория – Нидерланды. Трансляция - "Футбол 1"

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