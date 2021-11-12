ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций пятницы
В пятницу, 12 ноября, будут сыграны 8 матчей квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
12 ноября
Группа C
21:45 Италия – Швейцария. Трансляция - "Футбол 2"
21:45 Северная Ирландия – Литва
Группа F
19:00 Молдова – Шотландия. Трансляция - "Футбол 2"
21:45 Австрия – Израиль
21:45 Дания – Фарерские острова
Группа I
21:45 Андорра – Польша. Трансляция - "Футбол 3"
21:45 Англия – Албания. Трансляция - "Футбол 1"
21:45 Венгрия – Сан-Марино
- 11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии разгромно победила Мальту.
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