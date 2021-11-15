ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций понедельника
Сегодня, 15 ноября, будут сыграны 7 матчей завершающего тура квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ-2022
Квалификация. 10-й тур
15 ноября
Группа С
21:45. Северная Ирландия - Италия. Трансляция - "Футбол 2"
21:45. Швейцария - Болгария
Группа F
21:45. Австрия - Молдова
21:45. Израиль - Фарерские острова.
21:45. Шотландия - Дания
Группа I
21:45. Польша - Венгрия. Трансляция - "Футбол 1"
21:45. Албания - Андорра
21:45. Сан-Марино - Англия. Трансляция - "Футбол 3"
- Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
- Также в субботу сборная Франции разгромила Казахстан и вышла в финальную часть турнира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 29.88Продажа 30.31
- Актуальное
- Важное